الأرصاد تحذر المواطنين: نشاط للرياح المثير للأتربة والرمال خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، والظواهر الجوية التي تضرب بعض المحافظات خلال الأيام الحالية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن بعض المحافظات شهدت وجود لحركة الرياح مصحوبة بالرمال والأتربة المثيرة قادمة الصحراء الغربية، يوم أمس، ولكن مع الساعات الماضية شهدت محافظات الجمهورية تحسن في الظواهر الجوية.

وتابعت: تحسن الحالات الجوية، خلال الأيام المقبلة، وعدم وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة، مضيفة: يعد الربيع من فصول السنة تشهد تقلبا في الظواهر الجوية، حيث من المتوقع أن تكون هناك رياح مثارة بالرمال والأتربة، خلال الأسابيع المقبلة، منوهة إلى أن فصل الصيف يبدأ يوم 21 يونيه المقبل.