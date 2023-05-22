ads
الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد تحذر المواطنين: نشاط للرياح المثير للأتربة والرمال خلال الأيام المقبلة

الدكتورة منار غانم،
الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، والظواهر الجوية التي تضرب بعض المحافظات خلال الأيام الحالية.       

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن بعض المحافظات شهدت وجود لحركة الرياح مصحوبة بالرمال والأتربة المثيرة قادمة الصحراء الغربية، يوم أمس، ولكن مع الساعات الماضية شهدت محافظات الجمهورية تحسن في الظواهر الجوية.

وتابعت: تحسن الحالات الجوية، خلال الأيام المقبلة، وعدم وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة، مضيفة: يعد الربيع من فصول السنة تشهد تقلبا في الظواهر الجوية، حيث من المتوقع أن تكون هناك رياح مثارة بالرمال والأتربة، خلال الأسابيع المقبلة، منوهة إلى أن فصل الصيف يبدأ يوم 21 يونيه المقبل.

الدكتورة منار غانم المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية حالة الطقس