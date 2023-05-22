بينهم بديع وعزت والبلتاجي.. إحالة 8 من قادة الإرهابية إلى فضيلة المفتي

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، لمحاكمة 79 متهما فى قضية أحداث المنصة بينهم قيادات بالجماعة الإرهابية، بإحالة 8 من قيادات الإخوان لفضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

والمحالون للمفتي كل من محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمد البلتاجى وعمرو زكى، وأسامة ياسين وصفوت حجازى وعصام عبدالماجد ومحمد عبدالمقصود.

وكان من أبرز المتهمين في القضية كل من محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيفى، ومصطفى عبدالخالق، وحمدى مرسى شمعة، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفى، ومحمد جمعة، وعلى رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبو الفتوح، وحمادة البدرى، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية وآخرين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 4393 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، ارتكاب جرائم القتل والشروع فى القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمدا فى منشآت عامة وحكومية.