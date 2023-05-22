صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.49 % ليصل إلى 16,944.07 نقطة.

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.69 % ليصل إلى مستوى 3,017.19 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4,574.24 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.51 %، ليصل إلى مستوى 3,071.66 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.48 % ليصل إلى مستوى 20,236.2 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.49 %، وصولا إلى 7,087.04 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 1.08%، وصولا الي مستوى 2,771.65 نقطة.