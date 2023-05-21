وزارة الآثار تنفي خروج أي قطع أثرية من المتاحف المصرية للفحص في إسرائيل

أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا صحفيا منذ قليل، نفت فيه ادعاء بعض صفحات التواصل الاجتماعي نقل أغطية توابيت فرعونية إلى إسرائيل.

وجاء في البيان: "إيماء إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا بنقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات، أكد الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أن هذا الأمر عار تماما من الصحة وأنه لم يتم خروج أية قطعة أثرية من مصر للفحص أو الدراسة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين".