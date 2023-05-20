محافظ أسوان: توريد 73% من محصول القمح

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن توريد 73% بواقع 140 ألف طن من إجمالى المستهدف توريده وهو 191 ألف طن من محصول القمح بالصوامع والشون والبناكر والهناجر سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 .

ولفت المحافظ إلى أنه نظراً لتعبئة الطاقة القصوى لصوامع الراجحى بتوشكى بواقع 30 ألف طن و179 كجم، بالإضافة إلى قرب التعبئة للطاقة القصوى للعديد من الصوامع والشون والبناكر على مستوى مدن ومراكز المحافظة، فقد تم دعم الصوامع بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج بأكثر من 25 ألف طن من القمح .

من جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان بأنه فى إطار تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فإنه جارى مواصلة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعيين بتسليم كافة كميات القمح ، وبدرجة نقاوة عالية ، مشيراً إلى إلتزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له ، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى .

وأضاف المهندس خالد أبو القاسم أن اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين ، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد ، وتحفيزهم وتشجيعهم ، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد .

وأكد أن توريد الأقماح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن ، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن ، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن وذلك فى ظل زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 ألف و 820 فدان تقريباً سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للإستصلاح الزراعى باستخدام طرق الرى الحديثة فى الزراعات وتوعية المزارعين .

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