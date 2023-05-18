الانتخابات التركية| خبراء يتوقعون فوز أردوغان بالرئاسة.. وواشنطن: سنواصل العمل مع أنقرة أيا كان الفائز

وسط حالة من الترقب للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي ستعقد أواخر مايو، أعلن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن بلاده ستواصل العمل مع تركيا أيا كان الفائز في جولة الإعادة، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وأوضح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحافي، إن واشنطن تريد مواصلة العمل مع أنقرة، بحسب ما أفادت "رويترز".

وشهدت تركيا، الأحد الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان. وحصل أردوغان علي نسبة أصوات 49.4% مقابل 44.96% لكليتشدار أوغلو.

بينما أعلن أحمد ينار رئيس الهيئة العليا للانتخابات، الاثنين، رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 من الشهر الحالي، لعدم حصول أي مرشح على ما يزيد عن 50% من الأصوات.

إلا أن مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اعتبروا أن تلك اللجنة أظهرت أنها لا تتمتع بالشفافية في إدارتها للانتخابات، لاسيما أن التغطية الإعلامية الحكومية المنحازة للانتخابات بدت طاغية، ما شكل مصدر قلق.

والأربعاء، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته بالفوز في الجولة الثانية من الانتخابات "بفارق كبير".

كما تابع أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "سنتجاوز الرقم المطلوب بشكل مريح وسنحقق النصر".

في حين، شكك الاتحاد الأوروبي في نزاهة الانتخابات التركية، ودعا تركيا بأهمية معالجة ما وصفه بأوجه القصور في العملية الانتخابية التي أشارت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تقرير لها، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

بينما لفت خبراء ومحللون في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز"، إلى أن فرص الرئيس أردوغان تبدو هي الأقوى في جولة الإعادة، بعدما فشل تحالف المعارضة في حسم الانتخابات من الجولة الأولى كما كانوا يخططون، ولكن المنافسة ستكون قوية للغاية، لأن كل طرف يحتفظ بحظوظه كاملة في الجولة الثانية، التي تبدو منفتحة على جميع الاحتمالات.