تشافي يعتمد على شباب برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جيرونا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق برشلونة، اليوم السبت، ضيفّا على نظيره جيرونا بملعب مونتيليفي، في مباراة تنطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويعتمد تشافي على شباب البلوجرانا في قيادة هجوم الفريق الكتالوني، بجانب المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ودفع مدرب البرسا بالثنائي لامين يامال وفيرمين لوبيز في الخط الهجومي، في ظل تواجد البرازيلي رافينيا والبرتغالي جواو فيليكس على مقاعد البدلاء.

ويحتل فريق برشلونة وصافة جدولي ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب، بينما يأتي جيرونا في المركز الثالث وفي رصيده 71 نقطة.

تشكيل برشلونة لمواجهة جيرونا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جول كوندي

خط الوسط: سيرجي روبرتو – أندرياس كريستنسين – إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: فيرمين لوبيز – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال.