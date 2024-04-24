تقارير: حسم مستقبل تشافي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، مستقبل تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، حول استمراره أو رحيله عن النادي مع نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وسبق، أن أعلن تشافي رحيله عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم الحالي، وذلك خلال مؤتمر صحفي بعد الخسارة المدوية من فياريال بخماسية مقابل 3 أهداف فى الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة برشلونة وفياريال: «أريد إعلان أنني في 30 يونيو المقبل لن أكون مدربًا لبرشلونة».

وأضاف: «أعتقد أن هذا القرار سيساعد اللاعبين ويخفف التوتر بالنسبة للنادي.. أنا بخير، لكنني قررت ذلك منذ أيام ولا أريد أن أكون عائقًا لبرشلونة، لا أريد أن أكون مشكلة».

وتابع تشافي: «وصلنا لنقطة اللاعودة، إنه وقت التغيير، تحدثت مع المسؤولين وسأرحل فى 30 يونيو المقبل».

وواصل: «في الأشهر المتبقية، يمكننا تقديم موسم جيد بعد، هذه هي الرسالة التى أود أن أقدمها، مع راحة البال عند اتخاذ هذا القرار مع التفكير السليم في النادي أكثر من نفسي».

وأتم تشافي هيرنانديز: «لا أعرف ما يخبئه المستقبل بالنسبة لي، لأن هذا المنصب يجعلنى أقضى وقتا أقل مع عائلتي، فهم يعانون من ذلك ولا يمكننى أن أكون أنانيا طوال حياتي المهنية. سأعود إلى المنزل لبعض الوقت وأرتاح لأنني أريد أن أكون مع أطفالي».

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فإن تشافي قرر البقاء مع الفريق الكتالوني، وعدم رحيله عن النادي.

كما أوضحت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن تشافي مستمر مع برشلونة حتى صيف عام 2025.

واجتمع مدرب البرسا مع خوان لابورتا، رئيس النادي وديكو المدير الرياضي للبلوجرانا في منزل الثاني، للرجوع عن قراره بالرحيل.

وحصل تشافي هيرنانديز على الموافقة على جميع شروطه، بشأن تدعيم الفريق بصفقات مميزة وتوفير كل السبل لخطته المقبلة.

ويحتل فريق برشلونة، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ81 نقطة.