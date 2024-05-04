حبس المتهمين بسرقة هاتف الصحفي الفلسطيني أنس النجار بمصر الجديدة

أصدرت النيابة العامة بالقاهرة اليوم السبت، قرار بحبس 3 متهمين وذلك علي خلفيه اتهامهم بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالصحفي الفلسطيني أنس النجار، 4 أيام على ذمة التحقيقات،كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بسرقة الصحفي الفلسطيني أنس النجار، أثناء سيره في الشارع بمنطقة مصر الجديدة شرق القاهرة، مستخدمين دراجة نارية، وقيامهم بسرقته بأسلوب الخطف، وأنه تم سرقة هاتفه المحمول بأحد شوارع مصر الجديدة، ونجح رجال الأمن في ضبطهم وتبين أنهم 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.