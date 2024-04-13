مقصية «فيليكس» تهدي برشلونة فوزًا على قادش قبل صدام باريس سان جيرمان

حقق فريق برشلونة، مساء اليوم السبت، فوزًا صعبًا على نظيره قادش بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب رامون دي كارنازا، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بتقدم البلوجرانا بهدف دون مقابل، بعدما استحوذ الفريق على الكرة وسيطر على مجريات اللعب.

أحرز البرتغالي جواو فيليكس هدف برشلونة الوحيد في اللقاء، وذلك من مقصية رائعة في الدقيقة 37، بعدما استغل ارتداد الكرة من مدافعي قادش في منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، حاول أصحاب الأرض تعديل النتيجة، ولكن لم تفلح محاولات اللاعبين في إدراك التعادل، ليحافظ البرسا على هدف فيليكس ويقتنص الثلاث نقاط خارج ملعبه.

وبذلك، استعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بانتصار ثمين خارج الديار.

وبتلك النتيجة، قلص برشلونة الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني إلى 8 نقاط، وذلك بعدما وصل إلى 70 نقطة في وصافة الترتيب، بينما تجمد رصيد قادش عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.