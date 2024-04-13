نجم البرازيل يقود هجوم برشلونة أمام قادش بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة قادش، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق برشلونة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره قادش بملعب رامون دي كارنازا، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الشاب فيتور روكي نجم منتخب البرازيل، هجوم البلوجرانا في مواجهة الليلة، في ظل غياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويعاون روكي في الخط الهجومي، الثنائي فيران توريس والبرتغالي جواو فيليكس، على أن يجلس البرازيلي رافينيا على مقاعد البدلاء.

يحتل برشلونة، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بـ75 نقطة، بينما يأتي قادش في المركز الثامن عشر وفي رصيده 25 نقطة.

تشكيل برشلونة لمواجهة قادش

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - هيكتور فورت.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - أوريول روميرو - فيرمين لوبيز.

وفي الهجوم: فيران توريس - فيتور روكي - جواو فيليكس.