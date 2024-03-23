رئيس برشلونة يفتح النار على ريال مدريد ويؤكد: علاقاتنا ليست جيدة

فتح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، النار على الغريم التقليدي ريال مدريد بسبب قناة النادي التليفزيونية.

وهاجم لابورتا، قناة ريال مدريد بسبب هجومها على الحكام، معربًا عن غضبه الشديد تجاه أفعال القناة.

وقال لابورتا عبر صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «ما يفعله تلفزيون ريال مدريد ضد الحكام أمر مخزي».

وأضاف: «أعتقد أنه يجب على المسؤولين التدخل لأنهم يحاولون التأثير على الحكام كل أسبوع».

ولفت لابورتا: «لو فعلنا نحن ذلك لكانوا قاموا بتجريمنا ومعاقبتنا، لا توجد علاقة جيدة مع ريال مدريد».

وتابع رئيس النادي الكتالوني: «لقد طلبوا تمديد قضية نيجريرا، ولن يجدوا شيئا لأنه لا يوجد شيء من الأساس».

وتطرق لابورتا في حديثه عن مصير الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وجواو فيليكس، قائلًا: «أتمنى استمرارهما، خورخي مينديز يعمل على ذلك وهو يعرف رغبتنا في الاستمرار معهما».

وأكمل خوان لابورتا: «الأمر سيعتمد على المبالغ المطلوبة من أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي، وما إذا كانت صفقات انتقال أو إعارة جديدة».

وحددت رابطة الليجا الإسبانية، موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، وذلك يوم 21 أبريل المقبل في مواجهة مرتقبة بين الغريمين في الدوري الإسباني.