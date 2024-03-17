اليوم.. سهرة رمضانية ممتعة بمواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد المنتشيين أوروبيًا

تختتم منافسات، اليوم الأحد، في سهرة رمضانية ممتعة، بمواجهة قوية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة على ملعب واندا ميتروبوليتانو، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويدخل الفريقان، المباراة منتشيين بالتأهل الأوروبي، وذلك بعدما بلغ كل منهما ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليواجه الأتلتي بوروسيا دورتموند، ويصطدم الفريق الكتالوني بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأقصى البلوجرانا، نابولي الإيطالي من دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كما واصل الروخي بلانكوس مشواره في كأس ذات الأذنين، بعدما تغلب على إنتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

ويأمل برشلونة في مواجهة أتلتيكو مدريد، حصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الزحف نحو صدارة الدوري الإسباني، التي يتربع عليها ريال مدريد ووصيفه جيرونا.

بينما يحاول أتلتيكو مدريد، مصالحة جماهيره بالفوز على برشلونة؛ وذلك بعد السقوط المدوي أمام قادش بالجولة الماضية في الليجا.

ويحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الخامس وفي رصيده 55 نقطة.