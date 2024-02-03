الدوري الإسباني.. قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو في الديربي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ديربي مدينة مدريد أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق ريال مدريد، غدًا الأحد، جاره أتلتيكو مدريد في مباراة الديربي، على ملعب سانتياجو برنابيو، على أن تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الريال، تواجد المدافع الألماني أنطونيو روديجير لمواجهة الأتلتي، بالرغم من الشكوك التي كانت حول إمكانية لحاقه باللقاء، بعد إصابته في مباراة الجولة الماضية أمام خيتافي في الدوري الإسباني.

كما شهدت القائمة، غياب الفرنسي أوريلين تشواميني؛ بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، ليضع أنشيلوتي في مأزق في ظل الغيابات العديدة في خط الدفاع، حيث كان يستعين المدرب الإيطالي بخدمات لاعب خط الوسط تشواميني في قلب الدفاع.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن جيرونا الوصيف، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث وفي رصيده 47 نقطة، بالتساوي في عدد النقاط مع برشلونة صاحب المركز الرابع.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: أندريه لونين، كيبا، دييجو بينيرو.

خط الدفاع: داني كارفخال، ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

حط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس، وأردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، براهيم دياز.