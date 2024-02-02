ريال مدريد ينتزع صدارة الدوري الإسباني بثنائية في شباك خيتافي

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على مضيفه خيتافي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

بدأ الريال، اللقاء باحثًا عن الثلاث نقاط مبكرًا، وأحدث فاعلية هجومية على مرمى خيتافي، حيث سدد خوسيلو كرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة التاسعة.

ونجح خوسيلو في قص شريط أهداف المباراة، ووضع الملكي في المقدمة بهدف من رأسية في الدقيقة 14 من صناعة لوكاس فاسكيز، الذي أهدى زميله كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على خيتافي بهدف للا شئ.

وفي الشوط الثاني، عاد خوسيلو للتسجيل مجددًا بهدف ثان في الدقيقة 56 من صناعة البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وشهد شوط اللقاء الثاني، تغيير اضطراري من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد إصابة المدافع الألماني أنطونيو روديجير، بنزول الفرنسي إدواردو كامافينجا بدلًا منه في الدقيقة 46.

وبتلك النتيجة، انتزع ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني من جيرونا، بعدما وصل إلى النقطة 57، ليضع الأخير في مركز الوصافة، ويجمد رصيد خيتافي عند 29 نقطة في المركز العاشر.