الدوري الإسباني.. بيلينجهام يدعم تشكيل ريال مدريد في مواجهة خيتافي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق ريال مدريد، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره خيتافي بملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدعم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، هجوم الملكي أمام خيتافي، بعد عودته للتشكيل الأساسي للفريق من جديد، بعد غيابه عن مباراة الجولة الماضية في الليجا؛ بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويقود هجوم الريال، البرازيلي فينيسيوس جونيور، وخوسيلو، بدعم من بيلينجهام، حيث يجلس رودريجو جوس على مقاد البدلاء.

يحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، خلف جيرونا المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي خيتافي في المركز العاشر وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة خيتافي

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - خوسيلو.