ليفربول يحتفي بأرقام محمد صلاح التاريخية

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي، بأرقام نجمه المصري محمد صلاح، الذي حققها مساء الخميس أمام سبارتا براج التشيكي في إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

وفاز ليفربول على سبارتا براج بسداسية مقابل هدف، سجل صلاح خلالها هدفًا وصنع 3 آخرين لزملاءه، ليحقق أكثر من رقم قياسي ليلة عودته التشكيل الأساسي الريدز بعد غياب 73 يومًا.

وكان أبرز رقم قياسي حققه الفرعون المصري في هذه المباراة، هو أنه بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا في 7 مواسم متتالية بجميع المسابقات.

كما أنه شارك في المباراة رقم 74 في تاريخ مشاركاته مع الريدز بالبطولات الأوروبية، لينضم إلى قائمة أكثر 10 لاعبين خاضوا لقاءات بقميص ليفربول.

كما سجل الهدف رقم 46 مع ليفربول في البطولات الأوروبية، متخطيًا بذلك الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الحالي، الذي سجل 45 هدفًا بقميص فريق واحد مع ناديه السابق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وبصناعته لـ3 أهداف، أصبح محمد صلاح رابع أفضل صانع أهداف في تاريخ النادي الإنجليزي، ليواصل كتابة اسمه في سجلات تاريخ العريق البريطاني.

واحتفل ليفربول عبر موقعه الإلكتروني بأرقام محمد صلاح التاريخية والقياسية، بنشره صور لنجم المنتخب الوطني تشمل جميع أهدافه منذ انضمامه للفريق في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.