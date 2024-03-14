محمد صلاح يسجل ويتألق في رباعية ليفربول أمام سبارتا براج

أبدع النجم المصري محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام سبارتا براج التشيكي، المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

عاد صلاح إلى التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وذلك لأول مرة منذ 73 يومًا.

ويتألق محمد صلاح في تقدم الريدز على ضيفه، حيث صنع هدفين وسجل آخرًا ضمن الرباعية، التي يتفوق بها رفاقه على الفريق التشيكي.

افتتح الأوروجوياني داروين نونيز التهديف مبكرًا في الدقيقة السابعة، ثم صنع محمد صلاح هدفًا إلى زميله بوبي كلارك في الدقيقة 8.

يأتي ذلك، قبل أن يقبل صلاح هدية كلارك في الدقيقة العاشرة، ثم عاد الفرعون المصري لصناعة هدف للهولندي كودي جاكبو في الدقيقة الرابعة عشرة.

كان ليفربول، اكتسح سبارتا براج بخماسية مقابل هدف على ملعب إيبيت أرينا، بمباراة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.