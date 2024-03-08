غيابات بالجملة بقائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ريال مايوركا، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق برشلونة، اليوم الجمعة، نظيره ريال مايوركا على ملعب مونتجويك، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة البلوجرانا للمباراة، غيابات بالجملة، حيث لم يتواجد الثنائي، فرينكي دي يونج، بيدري جونزاليس لتعرضهما للإصابة في مواجهة الجولة الماضية أمام أتلتيك بلباو.

كما يغيب المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو؛ بسبب الإيقاف وذلك لتراكم البطاقات الصفراء، ليضطر تشافي لاستدعاء المدافع السنغالي الشاب ميكاييل فاي.

ويأتي ذلك، فضلًا عن الغيابات بسبب الإصابة، التي ضربت كل من، أليخاندرو بالدي وبابلو جافي وماركوس ألونسو وفيران توريس.

ويحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز الخامش عشر وفي رصيده 27 نقطة.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إينياكي بينيا – دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – إينيجو مارتينيز – أندرياس كريستنسن – جول كوندي – باو كوبارسي – هيكتور فورت – ميكاييل فاي.

خط الوسط: أوريول روميو – سيرجي روبيرتو – إلكاي جوندوجان – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – أوناي هيرنانديز.

وفي الهجوم: فيتور روكي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – جواو فيليكس – لامين يامال – مارك جويو.