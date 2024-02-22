دوري أبطال أوروبا| برشلونة يعود لإسبانيا بتعادل ثمين أمام نابولي

حقق فريق برشلونة الإسباني، تعادلًا ثمينًا أمام مضيفه نابولي الإيطالي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، وسط استحواذ متبادل بين فريق الجنوب والبلوجرانا على الكرة.

وفي الشوط الثاني، قص البولندي روبرت ليفاندوفسكي شريط أهداف اللقاء بهدف في الدقيقة 60 من صناعة بيدري جونزاليس.

وأدرك المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، التعادل لصالح الفريق الإيطالي في الدقيقة 75 من صناعة أندريه أنجويسا.

وبذلك، يعود برشلونة إلى إسبانيا بتعادل ثمين أمام نابولي، قبل موقعة العودة التي تجمع الفريقين على ملعب الفريق الكتالوني مونتجويك في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.