بعد أيام من وفاة شقيقه صلاح.. 15 عامًا على رحيل الكاتب الساخر محمود السعدني

تحل اليوم السبت، الموافق ٤ أبريل، الذكرى الـ١٥ على رحيل الكاتب الصحفي الكبير محمود السعدني، بعد أيام من وفاة شقيقه الأصغر الفنان الكبير صلاح السعدني.

ولد الكاتب الصحفي محمود السعدني يوم 20 نوفمبر 1927، بمحافظة الجيزة، وانضم للعمل الصحفي، ويعد من رواد الكتابة الساخرة في الصحافة العربية، وهو الشقيق الأكبر للفنان صلاح السعدني.

شارك الكاتب الصحفي الراحل محمود السعدني، في تحرير وتأسيس عدد كبير من الصحف والمجلات العربية في مصر وخارجها، وترأس تحرير مجلة صباح الخير في الستينيات.

أصدر محمود السعدني وترأس تحرير مجلة 23 يوليو في منفاه الاختياري بالعاصمة البريطانية لندن، ثم عاد إلى مصر سنة 1982، وكانت له علاقات بعدد من الحكام العرب مثل الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس العراقي صدام حسين، واعتزل العمل الصحفي والحياة العامة سنة 2006 بسبب المرض.

توفى الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني، في مثل هذا اليوم ٤ أبريل عام ٢٠١٠ بمحافظة الجيزة نتيجة أزمة قلبية مفاجئ حاد.