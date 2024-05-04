جامعة أسيوط تعلن القائمة المبدئية للمرشحين لعمادة كلية الصيدلة

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم السبت ٤ من مايو، القائمة المبدئية للمرشحين؛ لشغل منصب عميد كلية الصيدلة بالجامعة، ويجرى غداً الأحد ٥ من مايو، فتح باب التظلمات والطعون، ويجرى الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين يوم السبت ١١ من مايو؛ وذلك بعد فحصها من اللجنة المختصة، والبت فيها.

وتضم القائمة المبدئية لشغل منصب عميد كلية الصيدلة كلًا من: الدكتورة جيهان نبيل حسن فتيح الأستاذ بقسم الصيدلانيات والقائم بعمل عميد الكلية، والدكتور حسن رفعت حسن على الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى أحمد حسين الأستاذ بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية.