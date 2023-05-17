بالصور.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينة  "أماديا" على متنها 744 سائحًا

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبال ميناء بورسعيد السياحي، عصر اليوم الأربعاء، السفينة السياحية “أماديا” القادمة من ميناء شرم الشيخ ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر توافدها إلى الميناء، وعلى متنها 429 راكبا و315 بحريًا من مختلف الجنسيات ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ميناء بورسعيد يستقبل السفينة “أماديا”

ومن المقرر أن يصعد 70 راكبًا على متن السفينة قادمين من القاهرة بعد القيام برحلات سريعة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، وسوف تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها إلى إيطاليا.

يشار إلى أن السفينة صنعت عام 1991، وتعتبر من السفن التى تجوب المحيطات والبحار فى رحلات بحرية منتظمة بين الموانئ، وتتضمن 8 طوابق و 254 كابينة تستوعب 600 راكب.

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