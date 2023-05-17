ads
الأربعاء 17 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينة  "أماديا" على متنها 744 سائحًا

ميناء بورسعيد يستقبل
ميناء بورسعيد يستقبل السفينة  "أماديا" وعلى متنها 744 سائح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبال ميناء بورسعيد السياحي، عصر اليوم الأربعاء، السفينة السياحية “أماديا” القادمة من ميناء شرم الشيخ ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر توافدها إلى الميناء، وعلى متنها 429 راكبا و315 بحريًا من مختلف الجنسيات ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

 ميناء بورسعيد يستقبل السفينة  “أماديا” 

ومن المقرر أن يصعد 70 راكبًا على متن السفينة قادمين من القاهرة بعد القيام برحلات سريعة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، وسوف تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها إلى إيطاليا.

يشار إلى أن السفينة صنعت عام 1991، وتعتبر من  السفن التى تجوب المحيطات والبحار فى رحلات بحرية منتظمة بين الموانئ، وتتضمن 8 طوابق و 254 كابينة تستوعب 600 راكب.

IMG-20230517-WA0023
IMG-20230517-WA0023
IMG-20230517-WA0022
IMG-20230517-WA0022
IMG-20230517-WA0021
IMG-20230517-WA0021
IMG-20230517-WA0020
IMG-20230517-WA0020
ميناء بورسعيد سائح سفينة ميناء بورسعيد