عبدالرحيم علي ينعى الكاتب الصحفي قطب الضوي

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة جريدة البوابة نيوز، الكاتب الصحفي بجريدة الغد، قطب الضوي، متقدمًا لأسرة الزميل بخالص العزاء، داعيًا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويثبته عن السؤال.

وتوفي الكاتب الصحفي قطب الضوي، المرشح السابق لمجلس نقابة الصحفيين، منذ قليل أمام قسم شرطة الموسكي، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وجرى التواصل مع أهل الزميل لاستلام جثمان.

وأعلن هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، وفاة الكاتب الصحفي قطب الضوى، مطالبا الدعاء له أن يغفر له الله ويرحمه ،ويجعل مثواه الجنة، قائلًا" «سامحوه، الدنيا مش مستاهلة، وفي ثانية ممكن تسيبها بدون مقدمات».