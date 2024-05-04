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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

إصابة السولية قبل انطلاق مباراة الأهلي والجونة.. و"نيدفيد" بديلا

عمرو السولية لاعب
عمرو السولية لاعب الأهلي
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تعرض عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي للإصابة قبل انطلاق مباراة الأهلي والجونة في الدوري الممتاز.

وخرج السولية من التشكيل الأساسي للأهلي ودخل بدلا منه كريم نيدفيد .

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الجونة بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة بينما يمتلك الجونة 28 نقطة في المركز السادس.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

عمرو السولية النادي الاهلي مباراة الأهلي والجونة