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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سلاح الفضاء الأمريكي يطلب 16 مليار دولار لزرع أقمار اصطناعية جديدة

سلاح الفضاء الأمريكي
سلاح الفضاء الأمريكي
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أعلن سلاح الفضاء الأمريكي أنه بحاجة إلى ما يقرب من 16 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة ليواصل خطته الرامية إلى بناء نوعية جديدة من الأقمار الاصطناعية قادرة على رصد الصواريخ الفرط صوتية التي تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت التي يطورها خصوم الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت مجلة "ديفينس نيوز"إن قادة السلاح عندما أعدوا مقترحاتهم لموازنة القوات الفضائية للعام المالي 2024 وكشفوا عنها في 13 مارس الجاري، سلطوا الضوء على مطلبهم بتمويل قدره 2.3مليار دولار للأقمار الاصطناعية المخصصة لرصد تلك النوعية من الصواريخ الفرط صوتية، بزيادة 1.1 مليار دولار عن مخصصات موازنة عام 2023.

وأظهرت وثائق نشرت، اليوم الثلاثاء، يعود تاريخها الى 20 مارس الماضى أن سلاح الفضاء يأمل في موافقة اعضاء الكونجرس على تخصيص زيادات مستمرة لهذا الغرض خلال السنوات المقبلة.

وبموجب الخطة، فإنه سيتم إطلاق "مركبة فضاء"، لتحل محل "منظومة الفضاء لمستشعرات الأشعة تحت الحمراء القائمة" الموجودة حاليا، علاوة على "الجيل الثاني من الأقمار الصناعية بمستشعرات الأشعة تحت الحمراء في الطبقات الأعلى" NEXT-Gen OPIR، الذي تقوم حاليا بإنشائه لتوفير التغطية الفضائية اللازمة، لحين إتمام برنامج "الإنذار الصاروخي المرن لتتبع الصواريخ" RMWMT.

وقال رئيس هيئة عمليات قوات الفضاء، الجنرال شانس سولتسمان، إن قدرة السلاح على الدفاع ضد تهديدات من الصين وروسيا ستعتمد على مدى قدرته على التحول بسرعة إلى استخدام قدرات تسليحية جديدة.

وتظهر وثائق موازنة العام المالي 2024، التي تضمنت تفصيلات خاصة بما يتوقعه سلاح الفضاء للإنفاق على برنامج "الإنذار الصاروخي المرن لتتبع الصواريخ RMWMT الممتد حتى عام 2028، أنه من المخطط رفع الإنفاق السنوي من 2.3 مليار دولار في عام 2024، ليصل إلى أزيد من 5 مليارات دولار في العام المالي 2027.

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