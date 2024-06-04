الخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار في غزة مقترح إسرائيلي وليس أمريكيا

قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك العديد من الأشخاص داخل الحكومة الإسرائيلية يعارضون صفقة إطلاق المحتجزين، معتبرين أياها هزيمة لهم في الحرب، ولكن نحن نقول يجب الوصول أولا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية اليوم، أننا لا ندعم العقوبات الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، حتى أننا مستمرون في دعم أمن إسرائيل ولا يوجد تغيير في سياساتنا تجاهها.

وأوضح أنه يوجد مفاوضات لإعادة فتح معبر رفح، كما أن مصر وافقت على توجيه الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن مقترح وقف إطلاق النار في غزة هو مقترح إسرائيلي وليس أمريكي

في سياق متصل أضاف، لا ندعم حربا شاملة مع حزب الله لكن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها.