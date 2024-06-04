بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث انهيار عقار ميت غمر لـ 5 وفيات ومثلهم مصابون

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار مكون من خمس طوابق بشارع النبى دانيال بمدينة ميت غمر فى محافظة الدقهلية لـ 5 وفيات و5 مصابين وجرى نقل الوفيات إلى مشرحة مستشفى ميت غمر والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم فيما زالت عمليات رفع الانقاض مستمرة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر من أهالي شارع النبى دانيال بانهيار منزل مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان ووجود ضحايا أسفل الأنقاض.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية و 9 سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انهيار عقار مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثامين خمس اشخاص وهم يحيى محمد يحيى 15 عاما وأحمد محمد محمد أبو هلال 35 عاما وربيع ابراهيم الجوهرى 65 عاما و سمر حسين حبيب الهوارى 35 عاما و رشا حسين حبيب الهوارى 40 عاما وجرى نقلهم لمشرحة مستشفى ميت غمر .

فيما جرى إنقاذ خمس مصابين آخرين جرى إسعاف أحدهم فى مكان الحادث فيما جرى نقل 4 آخرين إلى مستشفى ميت غمر لتلقى العلاج اللازم وهم أحمد مروان نصر الدين شلبى 17 عاما مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى و اشتباه كسر بالضلوع و سما محمد يحيى 12 عاما مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه كسر بالحوض و مى محمد العزب 36 عاما باشتباه كسر بالجمجمة واشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه كسر بالحوض و عايده الوهيدي عبده الغندور 73 عاما باشتباه كسر بالجمجمة والضلوع والفخذ الايسر.

وجري فصل الخدمات والمرافق من قبل مسئولي شركات الكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة لحين الانتهاء من أعمال البحث عن المفقودين أسفل الانقاض، والاستعلام عن حالة العقار المنهار بصدور قرارت ازالة او ترميم سابقة، والاستعلام عن سكان العقار الموجودين وقت انهياره.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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