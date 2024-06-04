«النقض» تقبل طعن المتهم بقضية مخدرات بجنوب سيناء

أصدرت محكمة النقض قرارا مهما فى الطعن المقدم من «خ.ع.س» بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم المؤبد الصادر من محكمة جنايات جنوب سيناء والقضاء مجددا بالبراءة فى حكم نهائى وبات ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة فى واقعة اتهام المتهم بتأليف تشكيل عصابى والشروع فى تصدير مواد مخدرة للخارج.

تفاصيل القضية عندما قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة موضوع الاتهام وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى، ليطعن المتهم على الحكم الصادر أمام أعلى الهيئات القضائية ممثلة فى محكمة النقض لتصدر قرارها المتقدم.

أسندت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات تهما بتأليف تشكيل عصابى والشروع فى تصدير مواد مخدرة للخارج عبر طريق ميناء نويبع، بأن اتفق المتهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بتأليف هذا التشكيل بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة مستغلين فكرة ارتفاع سعر المواد المخدرة وسهولة ترويجها، بأان قام المتهم بإعداد جيب سحرى فى حقيبتين قام بشرائهما، إلا أنه خاب أثر جريمته بأن تم ضبطه والمضبوطات من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.