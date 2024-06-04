تشكيل منتخب إيطاليا أمام تركيا استعدادًا لنهائيات يورو 2024

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة تركيا، في المباراة الودية، التي تجمعهما ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات يورو 2024.

يستضيف منتخب إيطاليا، اليوم الثلاثاء، نظيره التركي على ملعب ريناتو دالارا، في اللقاء الودي الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود فيديريكو كييزا نجم فريق يوفنتوس، هجوم المنتخب الإيطالي رفقة ريتيجوي مهاجم جنوى، بمعاونة ريكاردو أورسوليني لاعب بولونيا ولورينزو بيليجريني لاعب خط وسط فريق روما.

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويخوض منتخب إيطاليا نهائيات يورو 2024، ضمن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، كرواتيا، إسبانيا، وألبانيا.

تشكيل منتخب إيطاليا

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - جيانلوكا مانشيني - أليساندرو باستوني - فيديريكو ديماركو

خط الوسط: برايان كريستانتي - جورجينيو - ريكاردو أورسوليني

وفي الهجوم: لورينزو بيليجريني - فيديريكو كييزا - ريتيجوي.