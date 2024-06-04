منح "من أجل المرأة في العلم" تقدمها جامعة أسيوط

أعلنت جامعة أسيوط؛ برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، بدء التقديم في المنحة السنوية التي تقدمها شركة لوريال مصر، بالاشتراك مع منظمة اليونسكو من خلال برنامج "من أجل المرأة في العلم"، وذلك للباحثات من السيدات في مراحل دراسة الدكتوراه، أو ما بعدها، على أن يكنّ من خريجات الكليات العلمية، وممن لا يتجاوز أعمارهن ٤٥ عامًا، علمًا بأن الموعد النهائي؛ لاستقبال الترشيحات سيكون في 1 يوليو 2024.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن المنحة تأتي تحت إشراف قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتستهدف تعزيز مشاركة الباحثات في مجالات العلوم المختلفة' حيث يختار هذا البرنامج، ويكافئ الشابات العالمات المتميزات في المجالات التالية: (علم الأحياء، والكيماء الحيوية، والفيزياء الحيوية، وعلم الوراثة، وعلم وظائف الأعضاء، وعلوم الأعصاب، والتكنولوجيات الحيوية، وعلم السلوك)، بالإضافة إلى العلوم الفيزيائية ( الفيزياء، والكيمياء، وهندسة البترول، والرياضيات، والعلوم الهندسية، وعلوم المعلومات، وعلوم الأرض والكون).

ويكرّم البرنامج سنوياً؛ ثلاث باحثات متميزات، من الشابات المصريات على أبحاثهن، ويشجعهن على مواصلة حياة مهنية قيمة في مجال العلوم، كما تسهم هذه المنحة في خلق فرص جديدة لطالبات الجامعات، والمعاهد المصرية، ورفع مكانتها أمام المشاركين من كل دول العالم، ومن جهة أخرى تساهم في خلق جيل جديد من العلماء السيدات في مصر