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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث في «الأهرام»: الانقسام يضرب النخبة السياسية الإسرائيلية

بشير عبد الفتاح
بشير عبد الفتاح
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قال بشير عبد الفتاح، الباحث السياسي في الأهرام، إننا بصدد مشهد سياسي إسرائيلي داخلي سيريالي بكل المقاييس، فهناك حالة من الانقسام العمودي داخل النخبة السياسية الإسرائيلية جراء الاختلاف حول مسارات الحرب الجارية، وهي الخامسة على قطاع غزة، فضلا عن جدل كبير يكتنف اليوم التالي لهذه الحرب.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن الأمر ازداد تعقيدا بعد المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يخص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، حدث انقسام أيضا جديدا داخل النخبة الحاكمة في إسرائيل ومجلس الحرب، حول هذه المبادرة وإمكانية قبولها من عدمه.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي طرح مغريات مهمة، أبرزها أن تساعد إسرائيل في التطبيع مع المملكة العربية السعودية حال موافقتها على هذه المبادرة، وضمان الالتزام الأمريكي بالتفوق النوعي العسكري الإسرائيلي على محيطها الإقليمي، وبالتالي نحن أمام انقسام حقيقي وغياب للثقة ما بين الأطراف السياسية الفاعلة، خاصة أن التركة السياسية الحالية صعبة للغاية.

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