إيبارشية شمالي ألمانيا تحتفل بعيد دخول المسيح أرض مصر

احتفلت إيبارشية شمالي ألمانيا بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر، حيث صلى الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، القداس الإلهي بالدير ذاته، أعقبه رحلة نهرية بسفينة، شارك فيها إلى جانب الأنبا دميان ، الراهب القمص مكاريوس الأنبا بيشوي والقس ماركوس سليمان وتاماڤ أكساني المشرفة على دير الشهيد مار جرجس للراهبات وتاسوني دميانة طالبة الرهبنة وعدد من الشمامسة والخدام والخادمات والشعب، وسارت بهم السفينة عبر أحد الأنهار القريبة من الدير حيث رنموا العديد من الترانيم باللغة الألمانية والقبطية والعربية فرحًا بزيارة العائلة المقدسة أرض مصر.



في سياق الاحتفال بالعيد بعث السفير الدكتور خالد جلال سفير مصر بألمانيا ببرقية تهنئة إلى الأنبا دميان هذا نصها: "أرسل تحياتي إلى المجتمع القبطي بمناسبة "اليوم القبطي العالميGlobal coptic Day". فمنذ قرون من الزمان، كانت الكنيسة القبطية جزءً لا يتجزأ من المجتمع الإيماني. بما أنه منذ يوم ١ يونيو ٢٠١٩ أصبح الأول من يونيو هو اليوم القبطى العالمي، فإنني آمل أن يوفر هذا اليوم إحساسًا متجددًا بالهدف لملايين من المسيحيين الأقباط في الشرق الأوسط وحول العالم. ففي وقت سابق من هذا العام، تم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح في القاهرة. فتحت أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط أبوابها للباحثين عن محبة الله ورحمته. ولكن بما أننا نحتفل بهذا الحدث الهام وبأعضاء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإننا نكرم أيضًا أولئك الذين فقدوا بسبب الاضطهاد الديني والعنف. ستدافع إدارتي دائمًا عن الحريات الدينية وستعمل على ضمان أن يكون الناس من جميع الأديان أحرارًا في العيش والعبادة وفقًا لضميرهم ومعتقداتهم. فأتمني لجميع الملايين من المسيحيين الأقباط الأرثوذكس احتفالًا جميلًا ومليئًا بالسعادة والفرح. وليبارككم الرب.

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