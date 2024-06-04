دفتر أحوال| عقار من 5 طوابق وونش لنقل الأثاث.. ماذا حدث بمدينة ميت غمر بالدقهلية؟

الهدوء يلف شارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر، وفجأةً تهتز الأرض وتتناثر قطع الحطام في الهواء، صراخ وفوضى تعمّ المكان، انهيار مفاجئ لعقار مكون من 5 طوابق يخلف وراءه ضحايا ومصابين.

الساعة تشير إلى الثالثة مساءً، عندما انهار المبنى القديم تحت وطأة رافعة لنقل الأثاث، تاركاً وراءه مشهداً مروعاً لأهالي المدينة الذين هرعوا إلى موقع الحادث للمساعدة.

على الفور، أصدرت محافظة الدقهلية بياناً عاجلاً تُعلن فيه عن وقوع خسائر بشرية ومادية، وتوجه نداءً لجميع الأجهزة المعنية بالتوجه إلى موقع الحادث.

سيارات الإسعاف تُهرع إلى المكان لنقل المصابين إلى المستشفيات، بينما تُسارع فرق الإنقاذ والبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وعلى الفور تواجد اللواء أنور زغلول، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، في موقع الحادث لمتابعة الموقف عن كثب، بينما تُشرف غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على سير عمليات الإنقاذ.

كان عقار مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر محافظة الدقهلية انهار، وسط وجود ضحايا لم يجرى انتشالهم وتحديد عددهم الى الآن وانتقلت قوات الإنقاذ البري لرفع الأنقاض وفرض كردون أمني بمحيط المنزل.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت فمر بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال بنطاق البندر ووجود ضحايا جراء الحادث.

انتقلت قوات الإنقاذ البري من قوة الحماية المدنية بمركز ميت غمر وسيارات الإسعاف وضباط مباحث القسم بقيادة الرائد محمد عصفور، رئيس المباحث، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحادث واستدعاء معدات مجلس مدينة ميت غمر للمشاركة في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا جراء الحادث.