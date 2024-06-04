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الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم فقط.. زيادة فترة تخفيف الأحمال حفاظًا على الشبكة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول أنه  نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية  من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.
وكانت قد أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه بناء على طلب وزارة التربية والتعليم بوقف تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا تقرر تعديل الجدول ليصبح من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 7 مساء.
وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة بعد التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بدءا من  8 مايو وحتى 20 يوليو المقبل موضحة أن مدة الفصل ستكون ساعتين بحد أقصى.
 

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