استعدادًا لـ«يورو 2024».. تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة فنلندا وديًا

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فنلندا، في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن استعدادات برازيل أوروبا لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

يستضيف منتخب البرتغال، اليوم الثلاثاء، نظيره الفنلندي على ملعب خوسيه ألفالادي، في لقاء ودي ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يغيب أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، عن مباراة المنتخب البرتغال ضد فنلندا؛ نظرًا لحصوله على راحة سلبية من الجهاز الفني بعد مشاركته أمام الهلال في كأس الملك منذ أيام قليلة.

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويشارك منتخب البرتغال في يورو 2024، بالمجموعة السادسة، التي تضم منتخبات، تركيا، التشيك، وجورجيا.

تشكيل منتخب البرتغال

حراسة المرمى: خوسيه سا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - أنطونيو سيلفا - روبن دياز - نونو مينديش

خط الوسط: جواو نيفيس - جواو بالينيا - فيتينيا

وفي الهجوم: شيكو كونسيساو - دييجو جوتا - رافائيل لياو.