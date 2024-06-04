اجتماع «مياه الفيوم» لمتابعة مشروع خزان الجبالي

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماع بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة لمناقشة نسبة التنفيذ وسرعة نهو أعمال الإحلال والتجديد لخزان ورافع مياه قصر الجبالي.

جاء ذلك بحضور المهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات بالشركة والمهندسة أمل حماد مدير عام إدارة التنفيذ الذاتي والمهندس محمد سالم ممثلاً عن مكتب الدراسات والتصميمات العمرانية استشاري الشركة للمشروع ومهندسي الإشراف والتنفيذ ومقاول المشروع.

وخلال الاجتماع شدد على ضرورة زيادة معدلات نسب التنفيذ ونهو كافة الأعمال بالمشروع مع الإلتزام بكافة البنود التعاقدية ومعايير الجودة والكفاءة العالية لدخول المشروع بأسرع وقت ممكن حيز الخدمة وخاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك.

وأوضح أن الخزان تم إحلاله وتجديدة لرفع قدرته التخزينية لتصبح 3000 متر مكعب بهدف زيادة ضغوط مياه الشرب بشبكات المركز لضمان حصول المواطنين على خدمات مياه الشرب بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري بمركز يوسف الصديق.

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