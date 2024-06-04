وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية تستقبل مطران الكنيسة اللوثرية

استقبلت مني الخليلي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء ، المطران الدكتور سني إبراهيم عازر مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية وبمجلس الحكيمات ، وذلك بمقر الوزارة في فلسطين .

ثمنت وزيرة شؤون المرأة تجربة الكنيسة في السياسات والإجراءات التي اعتمدتها لسد الفجوات في المساواة والعدالة بين الجنسين وتطوير عمل المحاكم الكنسية.

وأكدت أن العدالة هي جوهر الديانات السماوية وهذا يجب أن ينعكس من خلال القوانين التي بدورها ستسد الفجوات في تحقيق العدالة والمساواة في تلقي الخدمات بين الجميع دون تمييز.

واشادت “ الخليلي” بدور الكنيسة في مراجعة قوانين الأحوال الشخصية بتضمينها مبادىء العدل والمساواة في الحقوق، والعمل على إقرار قانون موحد لجميع الطوائف، وتشجيع المحاكم الكنسية على تعيين قاضيات من النساء المتخصصات وتوفير خدمات قانونية للنساء المتوجهات للمحاكم.

وأشارت إلى أن بيئة المجتمع الفلسطيني قائمة على التعددية التي يحكمها التواصل الإنساني والاجتماعي، والجميع يعمل ويجتهد من أجل واقع أفضل للنساء، مؤكدة ان وزارة شؤون المرأة تعتبر نفسها شريكاً لكل من يعمل على النهوض بوضع النساء.

في نفس السياق أكد المطران سني إبراهيم عازر أن علماء الدين المسلمين والمسيحيين يجتهدون لتكريس العدالة وأن أي إنجاز يحقق على مستوى المحاكم الشرعية والدينية هو انتصار لحقوق الأسرة والمرأة.

واضاف “عازر” أن الكنيسة حققت إنجازات في قوانين الأحوال الشخصية في فلسطين والأردن بالتركيز على قضايا الزواج والنفقة والولاية والميراث بالإضافة إلى تقليص المعيقات التي تحول دون وصول النساء إلى العدالة.

في نهاية الزيارة أكدت الوزيرة استعداد الوزارة التعاون مع الكنيسة وكافة الكنائس لما فيه تعزيز مكانة وحقوق النساء في فلسطين.