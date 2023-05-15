وزارة الشباب تستعد لإقامة حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان "إبداع 11" بجامعة القاهرة

أنهت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، استعداداتها لإقامة حفل ختام وتوزيع جوائز الموسم الحادي عشر من مهرجان " إبداع "، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

شهدت مسابقات مهرجان "إبداع 11"، 23 مجال متنوع بين الثقافي والعلمي والفني، حيث شملت (الشعر – الرواية – القصة القصيرة – التأليف المسرحي – الدوري الثقافي – الغناء – العزف – الإنشاد الديني والترانيم – العروض المسرحية – المسرح الغنائي والاستعراضي – الفنون الشعبية – الأفلام القصيرة – المراسل – الفنون التشكيلية – الابتكارات العلمية – المبادرات المجتمعية).

وشارك في فعاليات التسابق 145 جامعة حكومية وخاصة وأكاديمية ومعهد عالي، بإجمالي 65 مشارك في المرحلة التمهيدية على مستوى الجمهورية، وعدد 6 آلاف متسابق في المرحلة النهائية، بإجمالي قيمة الجوائز 4917000 جنيه.

وقام بتحكيم المسابقة نخبة من كبار المفكرين والأدباء والمثقفين والشعراء والفنانين على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة وبالمدينة الشبابية بابي قير بالإسكندرية.