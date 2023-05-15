"كيفية جعل الرياضة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية" دورة تدريبية بجمعية بيت لحم

عقدت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بالشراكة مع المؤسسة الملكية الهولندية "فيزيو" وبالتعاون مع المعهد الفلسطيني للطفولة دورة تدريبية حول كيفية جعل الرياضة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، حيث استهدف التدريب 20 مشارك ومشاركة من مدربين رياضيين في بعض النوادي الرياضية على مستوى الضفة الغربية الى جانب معلمي الرياضة في المدارس الخاصة بالإعاقة البصرية.

تم التنفيذ من خلال مدربين مختصين في رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة من "فيزيو" وهم كون سبيلمان ويلبرت فان دورستين الى جانب مدربين مساندين من الضفة وهم فيرا أبو سعدى ونتالي أبو سعدى وتيسير عودة مدرب فريق كرة القدم الخاصة بذوي الإعاقة البصرية و لين اللحام أخصائية العلاج الوظيفي للتاهيل البصري.

وتركز التدريب على الجانب العملي والأنشطة الرياضية الممكنة وكيفية جعلها ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

كما ونظمت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بالشراكة مع المؤسسة الملكية الهولندية فيزيو ورشتي عمل الأولى كانت في الجنوب والثانية في شمال الضفة الغربية حول "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية" حيث هدفت الورشة الى دعم وتمكين الشباب ذوي الإعاقة البصرية من أجل التعرف أكثر على أنفسهم واحتياجاتهم ودعم أنفسهم بانفسهم والمساهمة في استقلاليتهم جنبا الى جنب مع أقرانهم المبصرين.

واستكمالا لورش العمل هذه تم عقد ورشة عمل خاصة بالأهالي من اجل تمكينهم واعطائهم المهارات والمعرفة اللازمة لدعم استقلالية ابنائهم. اُنجز التدريب من خلال مختصين من المؤسسة الملكية الهولندية وهم أندريه فورنس وامبير ليجتين الى جانب مدربين مساندين وهم ريما اعطاوي، جريس ثلجية، ونسرين فهد.

تم اختتام تدريب التمكين وتدريب رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بإقامة نشاط مشترك بين مدربي الرياضة والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذين شاركوا في التدريب.

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