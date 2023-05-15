بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 12ر42 نقطة ليبلغ مستوى 85ر6904 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 61ر0 في المئة، حيث تم تداول 16ر77 مليون سهم عبر 6398 صفقة نقدية بقيمة 2ر21 مليون دينار كويتي .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر1 نقطة ليبلغ مستوى 24ر5529 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 7ر25 مليون سهم عبر 2155 صفقة نقدية بقيمة أربعة ملايين دينار كويتي .

وهبط مؤشر السوق الأول 6ر56 نقطة ليبلغ مستوى 27ر7614 نقطة بنسبة هبوط بلغت 74ر0 في المئة من خلال تداول 3ر51 مليون سهم عبر 4243 صفقة بقيمة 14ر17 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر22 نقطة ليبلغ مستوى 31ر5