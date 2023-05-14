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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الانتخابات التركية| غصب من داود أوغلو ويافاش بسبب وكالة الأناضول .. ما القصة؟

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية
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استنكر اثنان من كبار السياسيين المعارضين في تركيا' وهما عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاش، الطريقة التي أبلغت بها وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة نتائج الانتخابات التركية مساء الأحد، مؤكدين إأنها تعطي إحصاء مبكرًا وليس حقيقيا.

في نتائجها استنادًا إلى نسبة 30 في المائة من الأصوات التي تم فرزها في الساعة 7.30 مساءً ، ذكرت الأناضول أن أردوغان كان يتقدم بنسبة 54 في المائة من الأصوات ، بينما حصل منافسه على الرئاسة كمال كيليجدار أوغلو على 40 في المائة فقط. 

وتعتبر أرقام الأناضول المبكرة مثيرة للجدل إلى حد كبير لأنها تُستخدم على نطاق واسع كخلاصة لتغطية الانتخابات الحية علىالتلفزيون. 

وتجادل المعارضة بأن وكالة الدولة تعمد إصدار بيانات من الدوائر الانتخابية لصالح أردوغان وحزبه العدالة والتنمية أولاً حتى يفقد مراقبو الانتخابات عزهم ولا ينتظرون كل شيء.

الأناضول اسطنبول الانتخابات