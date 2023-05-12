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الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير النقل يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي "EIB"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفدا من البنك الأوروبي للاستثمار EIB برئاسة جيلسومينا فليوتي،
نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي وذلك لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث المشروعات الجديدة المقترح  التعاون في تنفيذها خلال الفترة القادمة.

حضر اللقاء رئيس وقيادات  الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.


في بداية اللقاء اشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الجانبين مؤكدا على التطلع الى مزيد من التعاون بين الجانبين في المشروعات المشتركة  كما اشادت نائب البنك الأوروبي للاستثمار EIB  بالتعاون القائم في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة 
التي تخدم قطاع النقل في مصر حيث يقوم البنك بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحيتة مثل إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية  ومشروع مترو أبو قير بالإسكندرية ، وإعادة تأهيل الخط الأول و الثاني للمترو  بالإضافة إلى التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بالسكة الحديد مثل (تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط وتجديد اعمال هندسة السكة من طنطا/المنصورة وازدواج السكة من المنصورة/دمياط وشراء عدد 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش .

ثم استعرض الجانبان المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في اطار اتفاقية الشراكة NWFE
الموقعة مع وزارة النقل  في مؤتمر المناخ COP 27 مثل مشروع مد الخط الاول للمترو حتي شبين القناطر  والمرحلة الثانية من قطار ابو قير من محطة مصر حتي العجمي  وتطوير نظم الاشارات لخط سكة حديد ابو كبير/  المنصورة وخط سكة حديد (شربين / قلين / دمنهور) بالإضافة الي الربط بعدد من دول الجوار مثل الربط السككي مع دول الجوار جنوبا بمد خط السكة الحديد الي وادي حلفا بالسودان وغربا بمد خط السكة الحديد من السلوم الي بني غازي بليبيا وشرقا بمد خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد ثم الي رفح ومنها الي طابا .

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