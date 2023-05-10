خلال 24 ساعة.. ضبط 341 قضية مخدرات وتنفيذ 84103 أحكام قضائية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة.
أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
أولا: قضايا المخدرات
ضبط 341 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 375 متهم، ضُبط خلالها الآتى:
- كمية من مخدر الحشيش وزنت (109,435 كيلو جرام).
- كمية من مخدر البانجو وزنت (29,850 كيلو جرام).
- كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,889 كيلو جرام).
- كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,700 كيلو جرام).
- كمية من مخدرالإستروكس وزنت (4,010 كيلو جرام).
- كمية من مخدرالشابو وزنت (3,290 كيلو جرام).
- كمية من وزنت مخدر الآيس (2,343 كيلو جرام).
- كمية من مخدر البودر وزنت (670 جرام).
- كمية من مخدر الفودو وزنت (18 جرام).
- 4018 قرص مخدر.
ثانيا: قضايا الأسلحة النارية والبيضاء
حيث تم ضبط 165 قطعة سلاح نارى بحوزة 137 متهم، وذلك على النحو التالى:
- 10 بنادق آلية.
- 16 بندقية خرطوش.
- 6 طبنجات.
- 133 فرد محلى.
- 188 طلقة مختلفة الأعيرة.
- 15 خزينة متنوعة.
- ضبط 226 قطعة سلاح أبيض .
ثالثا: تنفيذ الأحكام
تنفيذ 84103 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
- 334 حكم جناية.
- 26945 حكم حبس جزئى.
- 4415 حكم حبس مستأنف.
- 41832 حكم غرامة.
- 10577 مخالفة.
رابعا: التشكيلات العصابية
- ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 4 متهمين إرتكبوا 7 حوادث متنوعة.
- فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (40) متهم.
- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهم.
- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (352) دراجة نارية مخالفة.
- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25897) مخالفة مرورية متنوعة.
- فى مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف
- عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (13) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إستمرار الحملات الأمنية.