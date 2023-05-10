الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 21 و46 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، عن عدد الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، مؤكدة استشهاد 21 شخصًا ووقوع 46 مصابًا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظومة القبة الحديدية اعترضت عدد من الصواريخ التي أطلقت من منصات صواريخ تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، لافتة إلى أن حركة حماس لم تدخل المعركة حتى تلك اللحظة.

وتعطلت حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون نتيجة القصف المتبادل بين حركة الجهاد الإسلامي وتل أبيب، فضلًا عن دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأبرزها تل أبيب وعسقلان.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي من المقرر أن يعقد جلسة مغلقة اليوم الأربعاء، لمناقشة التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولتخفيف حدة التوتر ووقف الهجمات الصاروخية والقصف المتبادل.