ads
الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الصحة العالمية: قيود كبيرة بشأن الإمدادات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة

الدكتورة مارجريت
الدكتورة مارجريت هاريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن أي عملية برية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية ستؤثر على أكثر من مليوني نازح في المدينة التي يقبع بها النازحون.

وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قيود كبيرة بشأن إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة بشكل عام.

وأكدت أن هناك سوء تغذية بين سكان قطاع غزة خاصة بين الأطفال الفلسطينيين في القطاع ما يعرضهم للمزيد من التدهور الصحي والعقلي.

الأطفال الفلسطينيين الإمدادات الإنسانية الصحة العالمية المساعدات الإنسانية رفح الفلسطينية قطاع غزة مارجريت هاريس مدينة رفح الفلسطينية منظمة الصحة العالمية