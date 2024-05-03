"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار جمهورية ترينيداد وتوباجو الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار جمهورية ترينيداد وتوباجو الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة أن هذه الخطوة المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة.

وجددت المنظمة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة - دعوتها دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تبادر بإعلان اعترافها بدولة فلسطين في أقرب وقت ممكن، دعمًا للجهود الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على أساس رؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.