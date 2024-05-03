رسميًا.. رويس يودع بوروسيا دورتموند بعد 12 عامًا

أعلن ماركو رويس رحيله عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد مسيرة حافلة امتدت لـ12 عامًا.

رويس، انضم إلى بوروسيا دورتموند عام 2012 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ، وحقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته مع أسود الفيستفاليا.

وتوج رويس بأكثر من بطولة مع دورتموند، أبرزها: لقب الدوري الألماني مرتين وكأس السوبر الألماني مرتين.

وأكد رويس رحيله عن بوروسيا دورتموند في مقطع فيديو نشره موقع النادي الألماني عبر منصة «إكس» (تويتر).

قال رويس: «أنا والنادي توصلنا إلى قرار عدم تجديد عقدي، أنا ممتن للغاية لتلك السنوات الرائعة».

وأضاف: «من الصعب علي الآن أن أجد الكلمات المناسبة، لكن كان علي أن أخبر الجمهور أولًا».

وتابع رويس: «ما زال لدينا هدف، نريد الذهاب إلى ويمبلي، نريد أن نعيد لقب دوري أبطال أوروبا إلى دورتموند مرة أخرى».

وأتم ماركو رويس: «ولهذا كان من المهم أن أتخذ القرار الذي اتخذته. نحن جميعًا نركز على هدفنا الأساسي. أراكم قريبًا».

وينتهي عقد رويس مع بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الحالي، وسيصبح حرًا في الانتقال إلى أي ناد آخر بشكل مجاني.

يذكر أن، ماركو رويس من أوفى اللاعبين حول العالم، حيث رفض العديد من العروض المغرية من كبار الأندية في أوروبا (ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، بايرن ميونخ الألماني، ليفربول ومانشستر سيتي ومان يونايتد الإنجليزيين)؛ من أجل الاستمرار مع بوروسيا دورتموند.