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الجمعة 03 مايو 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة ستار

فيديو.. طرح الإعلان التشويقي لفيلم "أوسكار - عودة الماموث"

احمد صلاح حسني
احمد صلاح حسني
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم " أوسكار - عودة الماموث" الإعلان التشويقي للفيلم، الذي تدور أحداثه  عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن و ينمو في قلب القاهرة .

يدور الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حيث تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة.

'أوسكار - عودة الماموث' يقدم مزيجًا من المغامرات واللحظات الكوميدية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وهو يستكشف التحديات التي تواجه كائنًا عملاقًا في عالم لم يُصمم لوجوده، ومن المنتظر طرح الفيلم في السينما هذا العام.

https://youtu.be/fqDSk6eYW-w?feature=shared


الفيلم من انتاج Trend VFX ، وقد سبق ونفذت المؤثرات البصرية، لعدد كبير من الأعمال الفنية المهمة، وأبرزها: مسلسلات (الحشاشين ولعبة نيوتن)، بجانب أفلام مثل (شماريخ، بيت الروبي)، كما انها تعاونت مع هوليوود، لتنفيذ أعمال عالمية، مثل مسلسل (the boys) الشهير، وفيلم (Lullaby).

فيلم "أوسكار - عودة الماموث" هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة احمد صلاح حسني ، هنادي مهنا ، محمد ثروت ، و الطفلة ليا سويدان و أحمد البايض .

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