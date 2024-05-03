بعد "الحريفة".. "شهر زي العسل" للمؤلف إياد صالح الأعلى مشاهدة عالميا على نتفليكس

تصدر الفيلم الكويتي "شهر زي العسل"، للمؤلفين المصريين إياد صالح ورامي علي، قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة نتفليكس، في أكثر من 41 دولة حول العالم، خلال الأيام الأولى من طرحه، ليحقق بذلك رقما قياسيا لم يحدث من قبل، إذ يعد أول فيلم عربي يصل للصدارة عالميا على المنصة.

من جانبه، تحدث المؤلف إياد صالح، عن فيلمه المتصدر عالميا، قائلا إن الرقم القياسي الذي حققه العمل لم يكن أمرا متوقعا على الإطلاق، لافتا إلى أن ردود الأفعال كانت إيجابية للغاية، ورأي أن قيام نتفليكس بإتاحة الفيلم بترجمة ودبلجة لأكثر من 140 لغة مختلفة ساعد كثيرا في تحقيقه لهذا الانتشار الواسع، معبرا عن سعادته بشكل خاص لدخول الفيلم إلى قائمة الأعلى مشاهدة في مصر.

وعن كواليس العمل مع نتفليكس، قال إنه عمل هو ورامي علي، على النص لمدة عام مع شركة الإنتاج والمنصة، وهو الوقت الذي كان كافيا للعمل على كافة التفاصيل وتطوير السيناريو من أجل تقديم عمل مختلف ومتميز.

وأكد أنه لم يتخوف من كون أن تجربته السينمائية الثانية ستُطرح باللهجة الكويتية، بل كان متحمسا ورأي أنها فرصة جيدة لأن يتم تنفيذه في أجواء مختلفة تتضمن عدة جنسيات من الوطن العربي، وكذلك لأنه يري أن وجود المنصات جعل المشاهد أكثر تقبلا لمشاهدة أعمال من كافة الجنسيات سواء العربية أو الأجنبية، لذا فإنه من المهم أن يقدم له عمل يمكن أن يستمتع به ويتفاعل معه.

أما عن كواليس العمل، فأعرب عن سعادته بالعمل مع الفنانة نور الغندور، مؤكدا أنها ممثلة مجتهدة تتميز بخفة ظلها والتزامها بمواعيد التصوير وعلاقتها الطيبة مع باقي الفريق وهو ما انعكس بالتأكيد على جودة العمل، وكذلك عن سعادته بالعمل مع المخرج إيلي السمعان في أول تجاربه السينمائيه، مؤكدا أنه أضاف رؤية سينمائية مميزة لفيلم في تصنيف أفلام الرومانسية الكوميدية.

كان الفيلم قد حصل في اليوم الأول من طرحه عبر "نتفليكس" على الترتيب الأول في 27 دولة ضمن قائمة الأعلى مشاهدة، وفي اليوم الثاني حقق نفس الرقم ولكن في 41 دولة حول العالم من بينها السعودية، ودول الخليج، لبنان، الأردن، المغرب، وأسبانيا، إيطاليا، وألمانيا، والبرازيل، كينيا، فنزويلا، وغيرها، فيما تصدر الترتيب رقم 2 في مصر.

يأتي هذا النجاح الكبير لفيلم "شهر زي العسل"، الذي يعد التجربة السينمائية الثانية للمؤلف إياد صالح، بعد أشهر قليلة من نجاح تجربته الأولى "الحريفة"، والذي استطاع من خلاله أن ينضم لقائمة الـ 10 أفلام الأكثر إيرادا في تاريخ السينما المصرية.

يشار إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار رومانسي كوميدي، عن شاب وفتاة يُقدمان على الزواج ببعضهما بشكل اضطراي رغم الاختلافات الكبيرة في طباعهما وشخصياتهما، وذلك نتيجة أن كل منهما لديه هدف محدد يرغب في تحقيقه ويخفيه عن الآخر، ومع توالي الأحداث يواجه الثنائي العديد من التحديات والمواقف الطريفة التي تتحكم في مصير زواجهما.

فيلم "شهر زي العسل" بطولة نور الغندور، محمود بو شهري، قحطان القحطاني، غرور، أمل محمد، مهدي برويز، زمن عبد الله، آسيا الشمري، ومن تأليف إياد صالح، ورامي علي، وإخراج إيلي السمعان.